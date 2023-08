Bagger legte Bergbahn lahm: 250 Gäste evakuiert

Gondeln im Notbetrieb in die Station gebracht

Die Gondelbahn wurde daraufhin auf Notbetrieb umgestellt. So konnten rund 150 Fahrgäste, die sich gerade in den Gondeln befanden, sicher in die Station gebracht werden. In weiterer Folge war es jedoch notwendig, rund 250 Personen vom Berg zu holen, weil die Bahn vorerst lahmgelegt war.