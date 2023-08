Drama: Privatjet kracht auf Autobahn - zehn Tote!

Flugzeug verlor plötzlich an Höhe

Augenzeugenberichten zufolge soll das Flugzeug über der Autobahn plötzlich an Höhe verloren haben, bevor es auf dem Asphalt aufschlug, explodierte und anschließend ausbrannte, schreibt „South China Morning Post“ unter Berufung auf einen Bericht in der „China Press“.