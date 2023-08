Krimineller gestand Tat: Nun wird Opfer gesucht

Seit 26. Juli sitzt der gebürtige Burgenländer Günter Z. (57) nach einem versuchten Raubüberfall in Kottingbrunn (NÖ) in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Untersuchungshaft. Er ist mehrfach vorbestraft und dringend verdächtig, zwischen 19. und 26. Juli in den Bundesländern Niederösterreich , Wien, Steiermark sowie in Linz zumindest fünf bewaffnete Raubüberfälle begangen zu haben.