Trotz Verbot parken Roma-Wildcamper Seeareal zu

Vandalismus, Vermüllung oder auch einfach ein Streit zwischen verfeindeten Clans - in den letzten Jahren kam es am Durchreiseplatz für Sinti-&-Roma an der B 1 in Pichling immer wieder zu Problemen. Kein Wunder, galten dort bisher auch keine Regeln, nachdem der Eigentümer, die Linz AG, das „Fahrende Volk“ schalten und walten ließ.