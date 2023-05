Sinti & Roma hinterließen Spur der Verwüstung

Aber vorweg: Unbestritten ist, dass Sinti und Roma in weiten Teilen Europas einst übel mitgespielt worden ist. In Linz begegnet man den Volksgruppen aber seit 2009 mit großer Toleranz, sie erhielten einen eigenen Durchreiseplatz am Pichlinger See. Schon in den letzten Jahren kam es mehrfach immer wieder zu extremer Vermüllung, Vandalismus und Einsätzen der Polizei. Und auch diesmal ließen diese Menschen nichts aus. Am Sonntag hatten sie zum Abschluss ihres Aufenthalts noch einmal ein rauschendes Grillfest gefeiert, ehe die Letzten von ihnen Montag in ihren Wohnmobilen weiterzogen. Nichts Verwerfliches, wenn die Sinti und Roma davor nicht so extrem gewütet hätten.