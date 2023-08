Gammel-Appelle | Djangos Shitstorm

Gammel-Appelle. Internationale Beachtung fand gestern der „Krone“-Bericht zum Gammel-Kebab. Und das völlig zurecht - ist es doch auch ein wahrlich internationales Problem: Denn das mit Salmonellen verseuchte Billig-Hühnerfleisch war aus Polen (nicht nur) nach Österreich importiert worden. Hier erkrankten 27 Menschen, ein 63-jähriger Kärntner starb sogar. Auch in Deutschland und mehreren weiteren europäischen Ländern kam es zu schweren Erkrankungen durch das zu Kebab verbratene Gammelfleisch. Und was geschieht nun? Wird der Import des Billig-Geflügelfleisches verboten? Mitnichten! Ein Importstopp sei nicht möglich, heißt es. So bleibt es bei einem Appell des österreichischen Landwirtschaftsministers nach Brüssel. Norbert Totschnig verkündet: „Mir ist es wichtig, dass Importe aus dem Ausland unseren hohen Standards entsprechen.“ Jaja - aber genau das ist offensichtlich nicht der Fall. Und Appelle nach Brüssel - die vergammeln dort für gewöhnlich in irgendeiner (virtuellen) Schublade…