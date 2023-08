Kärntner erweisen Respekt gegenüber Einsatzkräften

Sie stehen Tag und Nacht im Dienste der Bevölkerung: die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettung. Und viele von ihnen verrichten ihren Dienst sogar freiwillig. Trotzdem werden Feuerwehrmänner und Co. immer wieder angefeindet. Das haben auch die jüngsten Unwetter in Kärnten gezeigt. „Wir wurden beschimpft, warum wir nicht gleich gekommen sind“, erzählt ein Feuerwehrmann gegenüber der „Krone“. Dabei hatten die Einsatzkräfte in den vergangenen Wochen alle Hände voll zu tun. „Wir haben die Einsätze priorisiert und einen nach dem anderen abgearbeitet“, erklärt Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin, der den Unmut von einigen nicht nachvollziehen kann. Und trotzdem sei es nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, der gegen die Feuerwehren wettert: „Der Großteil ist noch immer sehr dankbar.“