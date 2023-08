Einsatzboot der Wasserrettung aufgeschlitzt

Die unbekannten Täter haben in der Nacht auf Dienstag direkt bei der Veldener Wasserrettung in Kap Wörth zugeschlagen. Sie hatten es offensichtlich auf das mobile Einsatzboot der Wasserrettung, das seit zehn Jahren an dieser Stelle positioniert ist, abgesehen. „Mit einer scharfen Klinge wurde ein sauberer Schnitt gemacht. Das Boot wurde praktisch aufgeschlitzt. Es dürfte ganz schnell im Vorbeigehen passiert sein, damit niemand etwas mitbekommt. Wer bitte macht denn so etwas?“, zeigt sich Gerd Mühlmann, Einsatzstellenleiter der ÖWR in Velden entsetzt.