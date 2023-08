Schrott-Reifen von Biker platzt: Brüche im Gesicht

Am Dienstagabend war ein Vater-Sohn-Gespann auf einem Motorrad von Müselbach kommend in Richtung Alberschwende in Vorarlberg unterwegs, als plötzlich der Hinterreifen des Bikes platzte. Das Duo kam schwer zu Sturz, der Vater erlitt unter anderem Gesichtsfrakturen. Ursache für den Crash: Die Reifen waren komplett abgefahren