Ein Wüstengarten, wo es trotzdem auch bunt zugeht

Sein persönlicher Ansatz: In seinem Garten. Obwohl dieser in Zurndorf erst relativ neu angelegt war, fing er an sich mit trockenheitsresistenten Pflanzen zu beschäftigen. Ein Bekannter, der selbst schon solcher Pflanzen hat, half weiter. „Erst habe ich angefangen eine Ecke im Garten in einen Wüstengarten zu verwandeln, dann kam die nächste“, lacht er. Auch Bekannte, Nachbarn und Freunde bestaunten die Wandlung im Garten. Schauten sich den Wüstengarten an, wollten ebenfalls solche Pflanzen.