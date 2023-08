Fahrerflucht: Pkw-Lenker hatte keinen Führerschein

Am Dienstag gegen 8.15 Uhr war die 51-jährige Motorradfahrerin auf der B64 in Wollsdorf in Richtung Weiz unterwegs. Sie reihte sich zunächst am Links-Abbiegestreifen ein, entschloss sich dann jedoch wieder auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, um weiter geradeaus Richtung Weiz zu fahren. Zur selben Zeit fuhr ein PKW-Lenker am rechten Fahrstreifen. Diesen hatte die 51-Jährige vermutlich übersehen, wodurch es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern kam. Die Motorradfahrerin kam zu Sturz und verletzte sich schwer.