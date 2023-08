Sachslehner für verpflichtende Volksabstimmungen

Erst zwei Volksabstimmungen in Österreich

Während es also viele Volksbegehren gab und gibt, gab es bisher in Österreich erst zwei Volksabstimmungen (Zwentendorf und EU-Beitritt). 2013 gab es eine Volksbefragung (Bundesheer). Der Systemfehler sei, dass eine Volksabstimmung nicht vom Volk initiiert werden kann, so Werner Bolek (siehe Video unten), Mit-Initiator der Initiative gemeinsam Entscheiden (IGE). Volksbegehren müssen im Nationalrat behandelt werden, Volksabstimmungen sind hingegen rechtlich bindend. Das bedeutet, ein Gesetz kann nur dann in Kraft treten, wenn das Volk zugestimmt hat.