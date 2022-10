Sorge vor neuen Hürden bei Volksabstimmungen

Volksabstimmungen, Volksbefragungen und Volksbegehren sollen, wie der Name schon sagt, das Volk bei politischen Entscheidungen einbinden. Nun werden aber auf Gemeindeebene mittels Volksrechtegesetz der direkten Demokratie Steine in den Weg gelegt - so zumindest sehen es die Grünen: „Wer zum Beispiel nicht einverstanden ist mit der Umwidmung für ein weiteres Shoppingcenter auf der grünen Wiese, der konnte bisher Unterschriften auf einer Liste sammeln und diese dann auf der Gemeinde abgeben. Mit dem neuen Gesetz reicht das nicht mehr“, so die Grüne Klubobfrau Regina Petrik.