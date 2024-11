Kaufhaus-Ruine auf Mahü wird eingemottet

Ein weiteres Indiz, dass Stumpf nicht einfach das vorhandene Gebäude „zu Ende bauen“ will, ist die ursprüngliche Baugenehmigung. Die ist nur vier Jahre gültig, wovon schon zweieinhalb verstrichen sind. Ein Eigentümer, der angesichts dessen weitere sieben Monate Stillstand in Kauf nimmt, scheint nicht sonderlich am bisher bewilligten Bauvorhaben zu hängen.