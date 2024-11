Wien startet Feldzug gegen Immo-Spekulanten

Vizebürgermeisterin Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál betonte, es gehe nur um wenige schwarze Schafe. Man wolle jedoch gegensteuern, bevor eine Welle an Immobilien-Spekulationen über die Stadt wie schon einmal in den 1980er-Jahren hereinbreche. Die meisten Vermieter in der Stadt seien „verantwortungsbewusst und halten ihre Häuser in Schuss: Dafür muss man gerade an dieser Stelle auch Danke sagen.“