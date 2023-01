„Die Regierung hat Angst vor dem Volk“

Wahlprogramm schnell veraltet

Ende 2022 ist die Zufriedenheit mit dem politischen System in Österreich im jährlich erhobenen „Demokratie Monitor“ von SORA auf den tiefsten Wert seit dem Erhebungsbeginn im Jahr 2018 gesunken. Bolek selbst verstehe die Sorgen der Menschen: „Gerade jetzt ist unsere Zeit so extrem schnelllebig geworden, dass eine Regierung, die für fünf Jahre gewählt wurde, jetzt noch gar nicht wissen kann, wie sie in drei Jahren zu einem völlig neuen Thema entscheidet.“ Vor allem bei jenen Themen, die nicht im Wahlprogramm in einer Regierung gestanden sind, sei es notwendig, hier das Volk auch zu fragen, so Bolek.