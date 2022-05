Direkte Demokratie: Wenn das Volk entscheidet

8. In Großbritannien finden Abstimmungen des Volkes wie bei uns nur statt, wenn das Parlament sie beschließt. Was beim Brexit - dem Verlassen der EU durch die Briten - der Fall war, und viele Abgeordnete heute bereuen. Das zeigt die Tücken im Detail: Was passiert, wenn das Volk zum Beispiel alle paar Monate einmal für und einmal gegen die Mitgliedschaft in EU, NATO, UNO und so weiter wäre? So geht das nicht.