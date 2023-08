„Rattenplage“ direkt vor Büro der SPÖ in Favoriten

Schauplatz Wien-Favoriten: Ratten, so weit das Auge reicht. Unser „Krone“-Leserreporter wollte eigentlich gemütlich durch den Park am Keplerplatz spazieren, als ihm plötzlich eine „Vielzahl an Ratten“ rund um den gesamten Platz auffielen. Sofort hielt er das tierische Spektakel mit der Kamera fest.