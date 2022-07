Am Keplerplatz daheim: „Zustände sind entsetzlich“

Mahrer: „Nach mehr Polizei zu rufen, ist die falsche Antwort“

Die ÖVP pocht indes auf Lösungen. „Nicht das Bekämpfen der Symptome ist relevant, sondern die Ursachen sind zu hinterfragen. In Favoriten wurden in den letzten 20 Jahren ,Wiener‘ immer seltener, und es haben sich Parallelgesellschaften einzelner Ethnien gebildet. Jetzt nach mehr Polizei zu rufen, ist die falsche Antwort, wichtig ist, das Problem an der Wurzel zu packen“, so Landesparteiobmann Karl Mahrer.