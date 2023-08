Zwei Senioren kenterten mit Segelboot am Attersee

Ballone hoben Boot aus Wasser

„Wir fanden das Boot fast untergegangen vor“, schildert Alexander Leitner, Ortsstellenleiter der Wasserrettung Litzlberg. Taucher befestigten zwei Hebeballone am sinkenden Segelboot, mit denen das Gefährt wieder an die Wasseroberfläche gehoben wurde. So konnten die Spezialisten das Schiff schließlich zum Steg des Besitzers schleppen.