Tirol setzt weiterhin auf Lkw-Blockabfertigungen

„Die Dosierung hat sich in den vergangenen fünfeinhalb Jahren als wirksame Notmaßnahme bewährt, um die Verkehrs- und Versorgungssicherheit in Tirol zu gewährleisten“, betonte Landeshauptmann Anton Mattle von der ÖVP. Neben dieser Maßnahme werde gleichzeitig in Tirol, Bayern und Südtirol weiter an der Ausarbeitung des digitalen Verkehrsmanagementsystems gearbeitet.