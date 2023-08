Wegen Transit: „Naturerbe der Alpen ist bedroht!“

„Vergangenes Jahr rollten rund 2,48 Millionen Lkw über den Brenner, das sind um 1,35 Prozent mehr als 2021“, ruft Präsident Franz Maier in Erinnerung. Mit diesen Zahlen knüpfe man nahtlos an den Trend vor Corona an. Es sei dringender Handlungsbedarf gegeben, betont Maier, der darauf verweist, dass „nicht nur die ansässige Bevölkerung unter enormer Luftverschmutzung und Lärm leidet, auch das einzigartige Natur- und Kulturerbe der Alpen ist bedroht. Rund 30.000 Tier- und 12.000 Pflanzenarten leben in diesem vielfältigen Hotspot der Biodiversität“.