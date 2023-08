Segen von Elvis & Co.: Wann eine Heirat gültig ist

Im verträumten Schlosspark, am Strand bei Sonnenuntergang oder mit viel Glitzer in Las Vegas: Locations und Themenangebote zum Heiraten sind vielfältig. Doch ab wann ist eine (im Ausland) geschlossene Ehe in Österreich gültig? Ein Rechtsexperte über Zwangshochzeiten, texanische „Lagerfeuer-Ehen“ und von Müttern abgesegnete Fernvermählungen.