Nächster Rekord für Tennis-Profi Neumayer

Lukas Neumayer ist weiterhin in Topform. Der Pongauer Tennisspieler erreichte am Sonntag in Cordenons (It) schon sein zweites Challenger-Finale seiner Karriere. Gegen Lokalmatador Matteo Gigante musste er aber den Kürzeren ziehen - 0:6, 2:6. „Ich habe das Halbfinale vor allem mental noch gespürt“, sagte der 20-Jährige. Schließlich hatte er den Einzug ins Endspiel erst mit dem zehnten Matchball fixiert. Trotz der Niederlage war der Rechtshänder mit seiner Turnierwoche aber sehr zufrieden. „Ich habe extrem gut gespielt. Und ich weiß, dass ich diese Turniere gewinnen kann.“