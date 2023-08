Direktor Kay Voges verlässt 2025 Volkstheater Wien

Mit Tatendrang ans Werk gegangen

Voges übernahm das Volkstheater mit der Saison 2020/21 und damit in einer alles andere als leichten Zeit, hatte doch die Coronapandemie auch das Kulturleben fest im Griff. Zudem fiel sein Start in Wien mitten in die noch laufende Generalsanierung des Hauses. Nichtsdestotrotz legte der gebürtige Düsseldorfer Tatendrang an den Tag und sorgte etwa mit den brachialen Stücken der österreichischen Autorin Lydia Haider, die er ans Haus holte, Gesprächsabenden mit „Ibiza-Detektiv“ Julian Hessenthaler oder einem Schwerpunkt über das fossile Zeitalter für verlässlichen Gesprächsstoff.