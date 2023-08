Grabher dreht Partie und steht erneut im Finale

Unangenehme Gegnerin

Im Endspiel wartet nun die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro, die sich gegen die topgesetzte Arantxa Rus (Lux) mit 7:6 (7), 6:2 durchsetzen konnte. Grabhers Bilanz gegen die Weltranglisten-153. ist alles andere als berauschend. Vor zwei Jahren scheiterte sie bei diesem Turnier in Runde zwei mit 3:6, 3:6 an der heute 20-Jährigen. Im Juni dieses Jahres musste Julia beim Challenger in Valencia (Sp) beim Stand von 3:6 und 1:2 wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel aufgeben. Am Sonntag soll es aber endlich mit dem ersten Sieg klappen. Damit würde sie auch wieder in die Top-60 der WTA-Weltrangliste vorrücken.