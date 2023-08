Bub (9) aus Tirol stirbt auf Weg in Türkei-Urlaub

Es hätte ein gemütlicher Urlaub in der Türkei werden sollen. Geendet hat er jedoch schon im Vorfeld mit einem Drama. Denn auf der Fahrt zum Reiseziel kam ein Bub (9) aus dem Tiroler Bezirk Reutte bei einem Unfall in Serbien ums Leben. Das Kind wurde laut Medienberichten schon in der Türkei beerdigt.