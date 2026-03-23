Venezianische Stadtbilder für reiche Reisende

Bellotto entdeckte den „Zauber des Realen“, als er Stadtbilder von Wien, Warschau oder Dresden mit höchster Präzision malte. Um Architekturen so minutiös wie möglich wiederzugeben, setzte er als Hilfsmittel die seit der Renaissance benutzte Camera obscura ein: einen kleinen Holzkasten mit Loch, ein optisches Instrument, mit dem man Bilder auf die Leinwand projizieren konnte, die zuletzt von ihm malerisch verfeinert werden mussten.