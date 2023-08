Chefs ukrainischer Wehrersatzämter entlassen

„Dieses System sollen Leute führen, die genau wissen, was Krieg heißt und warum Zynismus und Bestechlichkeit in Kriegszeiten Landesverrat bedeuten“, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache. Bereits 112 Strafverfahren gegen Beschäftigte von Wehrersatzämtern seien eingeleitet worden.