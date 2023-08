Für Unwetteropfer werden noch Unterkünfte gesucht

Wer Unterkünfte anbieten kann, soll sich melden

Bisher haben sich 30 der 50 Einwohner für ein Ersatzquartier angemeldet. „Wir suchen händeringend noch nach weiteren Unterkünften. Wer also Apartments für zwei bis vier Personen rund um Maria Rain zur Verfügung stellen kann, soll sich bei der Gemeinde melden!“, so der Amtsleiter. Bisher fix sind Ferienwohnungen und Gästezimmer eines Ganzjahresbetriebes in Kirschentheuer. In der ersten Septemberwoche soll umgesiedelt werden. „Für die Bürger wird es aber möglich sein, einmal in der Woche in ihrer Heimat nach dem Rechten zu sehen.“