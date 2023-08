Haftstrafe für Tankstellenräuber: Waffe nur Deko

Machete „als Dekogegenstand“

Warum er denn so eine Waffe überhaupt zu Hause hätte, will der Richter wissen: „Die habe ich im 7. Bezirk in einem Messershop gekauft. Ich hab‘ geplant, die Machete an die Wand zu hängen. Als Dekogegenstand.“ Benutzen wollte er sie auch beim Raubversuch in der Tankstelle nicht. „Ich hab‘ gedacht, ich könnte Eindruck damit schinden“, gibt der junge Wiener zu.