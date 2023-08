Chaos auf Straßen: Fahrverbot für Durchzugsverkehr

Fahrverbot an allen Ortseinfahrten

Die Konsequenz ist nun, dass es in Absprache mit Polizei und Bezirkshauptmannschaft zu schärferen Maßnahmen kommt: Für alle Ortseinfahrten wird ein allgemeines Fahrverbot erlassen. Erlaubt ist dann nur noch Ziel- und Quellverkehr. Wer also in Wulkaprodersdorf arbeitet, kann weiter fahren. Sämtlicher Durchzugsverkehr hingegen soll aus der Gemeinde verbannt werden. Die entsprechenden Verkehrstafeln sollen am Donnerstag aufgestellt werden. Die Maßnahmen werden voraussichtlich bis Ende der Bauarbeiten im Dezember aufrecht bleiben.