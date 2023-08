Der Kampf um unser Essen wird immer härter

Die Hälfte aller bundesweiten Ackerflächen liegen in Niederösterreich. Damit hat das Bundesland etwa nicht nur bei Erdäpfeln, Zuckerrüben oder – dem guten Ruf des steirischen Kernöls zum Trotz – auch bei Kürbissen die Nase vorne. Heimische Landwirte sind dadurch auch am stärksten von Wetterkapriolen wie Dürre- und Regenperioden (wie heuer in April und Mai) betroffen oder wenn es darum geht, dass die EU wieder ein Pflanzenschutzmittel verbietet.