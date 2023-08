„Sex-Oma“ drohen 600 Jahre Haft für Missbrauch

Ermittlungen gegen zweifache Großmutter

Anne Nelson-Koch hatte vor ihrer Pensionierung für eine Privatschule in der 9500-Einwohner-Stadt Tomah gearbeitet. Die Geschworenen sahen es nach fünfstündiger Beratung als erwiesen an, dass die damals 67-Jährige einen Siebtklässler im Alter von 14 Jahren zwischen 2016 und 2017 insgesamt 25 Mal „sexuell attackiert“ hatte. Der Teenager meldete sich vor kurzem bei der Polizei, die gegen die zweifache Großmutter ermittelten. Staatsanwältin Sarah Skiles teilte in einer Pressemitteilung mit: „Das Opfer dieser Verbrechen ist ein unglaublich mutiger, junger Mann. Er hat die Wahrheit gesagt und die Jury hat ihm zugehört und ihm geglaubt.“