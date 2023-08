Malerische Gassen mit sehenswertem Kunsterlebnis

In Gmünd überzeugt nicht nur die Ausstellung zu Max Ernst inklusive Kinderbegleitheft - hier werden die Gässchen dem Wortsinn malerisch voll und ganz gerecht, wenn die Türen zu Galerien wie auch zu Künstlerateliers offenstehen sowie leuchtend oder unscheinbar an die jeweilige Umgebung angepasst, ein Kunstwerk von Irene Andessner ins Auge springt. Die Salzburger Künstlerin ist nicht nur in der Galerie Gmünd vertreten, sondern hat speziell für die kleine, aber sprühende Stadt einen „Andessner-Walk“ mit Bezügen zu den jeweiligen Orten entwickelt. So strahlt sie in der Taufkapelle in der katholischen Stadtpfarrkirche als „Madonna del Arte“ oder mimt im Schaufenster der Apotheke die Schauspielerin Katharina Schratt.