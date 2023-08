So können Ihre Kinder gratis zur Zirkusvorstellung

Sie können bei der Vorstellung dabei sein!

Als „Krone“-Leser haben Sie die Chance, mit ihren Kindern an der Sondervorstellung des Circus Dimitri teilzunehmen. Schreiben Sie eine E-Mail mit Namen und Anzahl der Kinder (inklusive einer erwachsenen Aufsichtsperson) an zirkus@cavinnash.at. Einsendeschluss ist am Freitag, dem 11. August, um 12:00 Uhr. Mit ein wenig Glück können Sie so mit ihren Kindern am 12. August ein wenig Zirkusluft schnuppern und eine tolle Show erleben. „Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme am Gewinnspiel, denn es ist uns ein großes Anliegen, die Bedürfnisse und Herzenswünsche benachteiligter Kinder zu erfüllen“, so Wolfgang Puff, Präsident des Kiwanis Club Carinthia.