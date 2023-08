Nach Explosion in Lebring: Areal bleibt gesperrt

Nach der Explosion in einem Gewerbegebiet in Lebring (Bezirk Leibnitz), bei der Dienstagmittag ein Wasserstofftank in die Luft flog, waren am Mittwoch die Ermittler der Polizei weiter mit der Ursachenforschung beschäftigt. Über Nacht wurde ein weiterer Tank entleert. Das Firmenareal bleibt weiter gesperrt.