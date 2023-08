Schiffsprozession fällt aus, Fahrverbot aufgehoben

„Wir haben, als wir nicht ausfahren durften, die Schiffe gereinigt und die Kärnten in der Ostbucht als Schiffscafe stehen lassen. Aber die Situation war katastrophal. So kann man mit dem Tourismus nicht umgehen! Es war ja nicht Gefahr in Verzug. Andere Seen, die genauso einen hohen Pegelstand haben, waren ja auch nicht gesperrt. Nur am Wörthersee durfte man nicht mit Schiffen fahren“, ärgert sich Franz Huditz von der Wörtherseeschifffahrt.