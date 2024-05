Nächste Landesregierung erhält neues Amtsgebäude

Spätestens in zwei Jahren soll sich der Regierungssitz am Klagenfurter Arnulfplatz in eine Großbaustelle verwandeln. Denn das Amtsgebäude der Landesregierung ist mittlerweile in die Jahre gekommen und muss saniert und modernisiert werden. „Für dieses Vorhaben sind 22,7 Millionen Euro eingeplant“, sagt Landeshauptmann Peter Kaiser.