Ein beliebter „Allrounder“ der heimischen Küche

Paradeiser können Bestandteil einer einfachen Jause sein, als auch verarbeitet ein wichtiger Bestandteil vieler Gerichte, Soßen, Suppen oder Salat. Das Burgenland ist mit über einem Drittel der Produktionsfläche flächenmäßig das größte Paradeiseranbauland in Österreich. Rund 60 Landwirten bauen auf etwa 58 Hektar Paradeiserpflanzen an. Im Vorjahr wurden 16.350 Tonnen Paradeiser unter Glashaus und Folientunnel geerntet. „Von den weltweit rund 2500 Sorten werden ca. 25 für die agrarische Hauptproduktion im Burgenland verwendet“, so Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich.