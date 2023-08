Kärntner (30) stürzte bei Waldarbeiten in den Tod

In der Gemeinde Krems war der Mann am Monntag in ein Waldstück aufgebrochen, um dort Forstarbeiten zu erledigen. „Nachdem er am Abend auf dem Heimweg nicht wie vereinbart zu Hause eingetroffen war, verständigte seine Lebensgefährtin die Einsatzkräfte“, schildern die Beamten. Daraufhin startete eine groß angelegte Suchaktion nach dem Vermissten.