Unwetter im Baltikum: Frau von Baum erschlagen

In den Ländern Estland, Lettland und Litauen führte dies am Montag zu starken Sturmböen sowie Hagelschauern und Regen. In allen drei Nationen wurden Gebäude beschädigt, Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen und Bäume entwurzelt. Tragischerweise verlor eine Frau in der litauischen Stadt Zagare im Norden Litauens ihr Leben, nachdem ein umstürzender Baum sie traf.