Erneut Einbrüche mit ätzender Säure in Wien

Polizei warnt vor Kontakt mit ätzender Säure

Die Polizei Wien ersucht die Bevölkerung besonders achtsam zu sein. Sollte man an dem Schloss der eigenen Eingangstüre Beschädigungen und eine Flüssigkeit vorfinden, so gilt es unbedingt den Kontakt mit der Flüssigkeit zu vermeiden. Salpetersäure hat eine ätzende Wirkung auf Haut, Atemwege und Schleimhäute. Kommt man mit der Chemikalie in Kontakt, sollte man die Körperstelle sofort mit klarem Wasser neutralisieren. Auf Seife und sonstige Zusätze solle man dabei verzichten.