14-Jähriger gestand Mord an seinem Spielkameraden

Der Angeklagte soll über einen möglichen weiteren Beteiligten gesprochen haben. Unklar war zunächst, ob der mögliche Komplize am Ort der Tat war oder sie mit geplant hatte. Bisher waren die Ermittlerinnen und Ermittler davon ausgegangen, dass der Jugendliche sein Opfer Ende Jänner alleine auf das Gelände einer ehemaligen Gärtnerei gelockt und dort getötet hatte. Gegen den Verdächtigen wurde ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen, er sitzt aktuell in der Jugendanstalt Hameln in Untersuchungshaft.