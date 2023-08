Mutter dankt: „Habt unsere Kinder gerettet“

Tatsächlich war die Wasserwalze am Samstag immer näher gekommen und drohte, alles mitzureißen, was auf ihrem Weg lag. So auch den Campingplatz, auf dem die 17 Kinder in ihren Zelten einen unbeschwerten Abenteuerurlaub verbringen wollten. Doch je höher der Pegel stieg, desto schlagartiger wurde den Erwachsenen bewusst, in welcher Gefahr die 23-köpfige Gruppe schwebte.