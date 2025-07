Thomas Leitner: Journalist mit Leidenschaft

Es ist bestimmt schon dunkel geworden, als du immer noch in deiner Köderdöse gekramt hast, um eine nächste Nymphe auszusuchen, die uns nach vielen Stunden doch noch eine Forelle an die Angel bescheren sollte. Du hast nie aufgegeben, warst hartnäckig. Egal, ob als Journalist bei deiner geliebten „Kärntner Krone“, oder beim Fliegenfischen an Flüssen in deinem Kärnten, Kroatien oder auch in Niederösterreich. Auch, wenn du dich da zuletzt schon sehr anstrengen musstest, weil dein Körper nicht mehr so wollte wie dein Geist.