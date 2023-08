Slowenien: Österreichische Camping-Gruppe gerettet

„Größte Naturkatastrophe in der jüngeren Geschichte des Landes“

Viele Menschen in den betroffenen slowenischen Überschwemmungsgebieten blieben unterdessen weiter in provisorischen Notunterkünften. Wegen der Überschwemmung am Fluss Mur nach einem Dammbruch waren am Samstagabend 500 Menschen aus dem Dorf Dolnja Bistrica im Osten des Landes evakuiert worden. Sonntagfrüh war die Lage weiterhin besorgniserregend. Am Samstagabend war ein Staudamm im Osten des Landes gebrochen, es gab bereits Todesopfer. Gebiete wurden abgeschnitten, Betroffene mit Wasser und Hilfsgütern versorgt.