Überblick gefragt: Was kostet die Schule wirklich?

Kosten sollen aufgelistet werden

Eine von der AK beim Meinungsforschungsinstitut SORA in Auftrag gegebene Studie soll nun einen genauen Überblick über die finanziellen Belastungen geben. Unter www.schulkosten.at nehmen Eltern aus ganz Österreich daran teil. „Wir hoffen, dass sich auch viele burgenländische Familien registrieren, um ein Jahr lang alle Kosten in unseren Tabellen online aufzulisten“, so Kreiner-Ebinger. Damit erhalte man einen Überblick und könne sich besser für die Belange der Familien einsetzen.