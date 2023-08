Schwemmholz-Plage am Traunsee sorgt für Ärger

Regen bringt Holz

Die starken Niederschläge in den vergangenen Tagen haben dafür gesorgt, dass jede Menge Schwemmholz von der Traun in den Traunsee gespült wurde. „Es regnet zwei Tage, und der See ist voll“, so Promberger am Sonntag zur „Krone“, die von zahlreichen besorgten Bürgern Beweisbilder geschickt bekommen hat.