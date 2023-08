Österreich beendet EM-Vorquali mit Niederlage

Die ÖBV-Auswahl verlor in Asker gegen Norwegen 74:84 (40:41). In einem Duell, in dem es nur mehr ums Prestige ging, war im Schlussviertel die Luft draußen. Benedikt Güttl mit 15 Punkten und Kapitän Bogic Vujosevic, der zwölf Zähler markierte, waren die besten rot-weiß-roten Werfer.